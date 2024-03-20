20 Mart 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Dünya Videoları Avrupa'da grev dalgası büyüyor! Polonya'da çiftçiler yol kapattı

Avrupa'da grev dalgası büyüyor! Polonya'da çiftçiler yol kapattı

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 20.03.2024 16:20
Polonya'da Avrupa Birliği'nin (AB) tarım politikaları ile Ukrayna'dan ucuz tahıl ve gıda ürünü ithal edilmesini protesto eden çiftçiler, başkent Varşova'ya giriş çıkış güzergahlarını trafiğe kapattı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Avrupa’da grev dalgası! Çiftçiler yol kapattı
Avrupa'da grev dalgası! Çiftçiler yol kapattı
Ölen işçiler için Roma’da tabutları sıraladılar!
Ölen işçiler için Roma’da tabutları sıraladılar!
6. Orta Doğu turu! Programda İsrail yok
6. Orta Doğu turu! Programda İsrail yok
Arjantin polisinden biber gazlı müdahle!
Arjantin polisinden biber gazlı müdahle!
“Ölürüz de askere gitmeyiz” protestoları sürüyor!
“Ölürüz de askere gitmeyiz” protestoları sürüyor!
Sivillere uyarı yapmadan saldırı”
"Sivillere uyarı yapmadan saldırı”
Fransa’da yeni grev dalgası
Fransa'da yeni grev dalgası
Katil İsrail’den Refah’a saldırı!
Katil İsrail'den Refah'a saldırı!
Nehir yeşile boyandı
Nehir yeşile boyandı
Şifa Hastanesi’ne İHA ve tanklı saldırı!
Şifa Hastanesi’ne İHA ve tanklı saldırı!
Seçilmezsem kan banyosu olur!
Seçilmezsem kan banyosu olur!
Güney Osetya Rusya’ya mı katılacak?
Güney Osetya Rusya'ya mı katılacak?
Daha Fazla Video Göster