Avrupa'da grev dalgası büyüyor! Polonya'da çiftçiler yol kapattı

Polonya'da Avrupa Birliği'nin (AB) tarım politikaları ile Ukrayna'dan ucuz tahıl ve gıda ürünü ithal edilmesini protesto eden çiftçiler, başkent Varşova'ya giriş çıkış güzergahlarını trafiğe kapattı.

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