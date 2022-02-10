Avrupa’da elektrik fiyatları artışta! Hangi ülkede artış ne kadar oldu?

Elektrik fiyatları tüm dünyada artıyor. Avrupa ülkelerinde bu artış yaklaşık 4 katı buldu. Son bir yıldaki artış oranları ne oldu?

ELEKTRİK FİYATLARI TÜM ÜLKELERDE ARTIYOR

* Avrupa'da spot elektrik fiyatları 1 yılda yaklaşık 4 kat arttı

* Elektrik fiyatlarındaki artışta doğal gaz fiyatları ana etken

* Avrupa'da doğal gaz fiyatları 2021'de yüzde 600 arttı