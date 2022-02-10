10 Şubat 2022, Perşembe
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Yalnız Kurt
- Adı Sevgi
- Destan
- Kalp Yarası
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Avrupa’da elektrik fiyatları artışta! Hangi ülkede artış ne kadar oldu?
Elektrik fiyatları tüm dünyada artıyor. Avrupa ülkelerinde bu artış yaklaşık 4 katı buldu. Son bir yıldaki artış oranları ne oldu?
* Avrupa'da spot elektrik fiyatları 1 yılda yaklaşık 4 kat arttı
ELEKTRİK FİYATLARI TÜM ÜLKELERDE ARTIYOR
* Avrupa'da spot elektrik fiyatları 1 yılda yaklaşık 4 kat arttı
* Elektrik fiyatlarındaki artışta doğal gaz fiyatları ana etken
* Avrupa'da doğal gaz fiyatları 2021'de yüzde 600 arttı