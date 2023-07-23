23 Temmuz 2023, Pazar
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Avrupa'da aşırı sağ tehlikesi: Parti oyları yükselişe geçti
Avrupa'daki aşırı sağ tehlikesi artarak sürüyor. Almanya'da aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi AfD de oylarını artırıyor. Son kamuoyu araştırmalarına göre parti tarihinde ilk kez yüzde 18 oranına ulaştı.