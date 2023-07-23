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Avrupa'da aşırı sağ tehlikesi: Parti oyları yükselişe geçti

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Giriş: 23.07.2023 18:41
Avrupa'daki aşırı sağ tehlikesi artarak sürüyor. Almanya'da aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi AfD de oylarını artırıyor. Son kamuoyu araştırmalarına göre parti tarihinde ilk kez yüzde 18 oranına ulaştı.
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