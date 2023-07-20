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Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları toplandı

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Giriş: 20.07.2023 17:05
Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları bugün Brüksel'de bir araya geldi. Bakanların gündeminde Türkiye ile ilişkiler de var. Gelişmeleri A Haber muhabiri Ömer Aydın aktardı.
Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları toplandı
Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları toplandı
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