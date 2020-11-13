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AVM’den giysi çalıp atladı

DHA
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Giriş: 13.11.2020 08:37
Güncelleme:13.11.2020 15:59
Rusya’da bir AVM’de çalarak çantasına koyduğu giysilerle kaçmaya çalışan genç, 3’üncü kattan atladı. Gencin hafif yaralandığı duyuruldu.

Rusya'nın Perm kentinde bulunan AVM'de giysi satılan bir mağazaya giren genç, sırt çantasına çaldığı giysileri koymaya başladı. Mağaza görevlisinin kendisini fark ettiğini gören genç, sırt çantasıyla kaçmaya çalıştı.

İsmi açıklanmayan genç, mağazanın 3'üncü katındaki korkuluklara tırmanarak kendisini aşağıya bıraktı. Amatör kameralara yansıyan görüntülerde, gencin sert bir şekilde yere düştüğü görüldü. Gencin hafif yaralandığı bildirildi.

AVM’den giysi çalıp atladı
AVM’den giysi çalıp atladı
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