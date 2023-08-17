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ATM’ler talep edilenin üzerinde para dağıttı! Önünde uzun kuyruklar oluştu

A Haber
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Giriş: 17.08.2023 09:12
İrlanda'nın en büyük bankalarından birinde yaşanan teknik arıza nedeniyle ATM'ler müşterilerin hesaplarında bulunandan daha fazla para dağıttı. Haberin duyulması üzerine ATM'ler önünde uzun kuyruklar oluştu. Kalabalığı dağıtan polis ATM'lerde nöbet tutmak zorunda kaldı.
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ATM’ler para dağıttı! Uzun kuyruklar oluştu
ATM’ler para dağıttı! Uzun kuyruklar oluştu
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