17 Ağustos 2023, Perşembe
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ATM’ler talep edilenin üzerinde para dağıttı! Önünde uzun kuyruklar oluştu
İrlanda'nın en büyük bankalarından birinde yaşanan teknik arıza nedeniyle ATM'ler müşterilerin hesaplarında bulunandan daha fazla para dağıttı. Haberin duyulması üzerine ATM'ler önünde uzun kuyruklar oluştu. Kalabalığı dağıtan polis ATM'lerde nöbet tutmak zorunda kaldı.