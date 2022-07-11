11 Temmuz 2022, Pazartesi
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Atina kırmızı bültenle aranan zanlı kucak açtı!
Yunanistan, Türk İnterpolü’nün kırmızı bültenle aradığı Yaşam Ayavefe'ye sahip çıktı. Yasa dışı çevrim içi kumar ve bahis amaçlı web sitesi kurmak ve yönetmek suçundan aranan Ayavefe'ye Atina yönetimi "Onursal vatandaşlık" verdi. Ayrıntıları A Haber muhabiri İlhan Tahsin aktardı.