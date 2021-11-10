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Aşırı yük taşıyan kamyon yaya üst geçidini yıktı! Korkunç kaza anı kamerada

İHA
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Giriş: 10.11.2021 01:59
Güncelleme:10.11.2021 02:07
Meksika’da aşırı yüklü olan kamyon çarptığı üst geçidi yıktı. O anlara ait görüntüler ise anbean kameraya böyle yansıdı.

Meksika'nın Texcoco şehrinde aşırı yüklü olan seyir halindeki kamyon yaya üst geçidine çarptı. Çarpmanın etkisi ile üst geçit kamyonun üstüne yıkıldı. Texcoco Belediye Başkanı Sandra Luz Falcon yaptığı açıklamada, kamyonun yükseklik sınırının üzerinde yüklendiğini belirterek, kazada can kaybı olmadığını ifade etti. Falcon, yaşanan kazadan etkilenen vatandaşlara yardımcı olmak için olay yerine sivil savunma ve sağlık ekipleri sevk edildiğini duyurdu.

Görgü tanıkları, üst geçidin yıkılması ile kamyonla birlikte 2 aracın daha hasar aldığını belirterek, bir sürücünün yaralandığını aktardı.

Üst geçidin enkaz kaldırma çalışmaları nedeniyle federal otoyol bir süreliğine trafiğe kapatıldı.

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