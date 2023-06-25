25 Haziran 2023, Pazar
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Anlaşma sonrası Prigojin'i ne bekliyor?
Rusya'da darbe girişimine kalkışan Rus paralı asker grubu Wagner'in lideri Yevgeny Prigojin geri adım attı. Belarus Devlet Başkanı Lukaşenkonu'nun aracılığıyla Putin ve Prigojin anlaştı. Prigojin birliklerine geri çekilme talimatı verirken, Kremlin de yapılan anlaşmanın detaylarını duyurdu. Wagner güçleri hakkında davanın düşürüldüğü duyurulan anlaşma kapsamında Prigojin'in gideceği ülke de belli oldu.