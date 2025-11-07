07 Kasım 2025, Cuma
Angelina Jolie’nin Ukrayna ziyareti krize dönüştü: Şoförü zorla askere alındı
UNICEF İyi Niyet Elçisi Angelina Jolie’nin Ukrayna ziyareti sırasında, Ukraynalı şoförünün kontrol noktasında durdurularak askeri merkeze götürüldüğü iddia edildi. Kronik rahatsızlığı nedeniyle askerlikten muaf olduğu belirtilen şoförün daha sonra serbest bırakıldığı açıklandı.