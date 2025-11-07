Angelina Jolie’nin Ukrayna ziyareti krize dönüştü: Şoförü zorla askere alındı

07 Kasım 2025, Cuma

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 07.11.2025 15:20
UNICEF İyi Niyet Elçisi Angelina Jolie’nin Ukrayna ziyareti sırasında, Ukraynalı şoförünün kontrol noktasında durdurularak askeri merkeze götürüldüğü iddia edildi. Kronik rahatsızlığı nedeniyle askerlikten muaf olduğu belirtilen şoförün daha sonra serbest bırakıldığı açıklandı.
