ANALİZ - İsrail'in kirli ilhan planının arkasında ABD mi var? |Video

İsrail'de kriz sona erdi. Koalisyon hükümeti kuruldu. Bununla birlikte Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin ve Ürdün Vadisi'nin ilhakı bir kez daha gündeme geldi. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da kritik bir ziyaret gerçekleştirerek İsrail'e gitti. Peki tüm bunlar ne anlama geliyor? Sorunun yanıtı özel olarak hazırladığımız analiz haberimizde...

Koronavirüs salgınının dünyayı sarstığı bir dönemde dikkat çeken bir ziyaret gerçekleşti.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo İsrail'e gitti. Başbakan Binyamin Netanyahu ile bir araya geldi.

Samimi bir görüntü çizen ikili gözardı edilmemesi gereken bazı mesajlar verdi.

Pompeo: Barış vizyonu hakkında görüşme şansımız olacak. Washington'a geldiğiniz ve Trump'ın barış planını açıkladığı günden bu yana, yapılacak işler var. Bu konuda ilerleme kaydetmeliyiz. Bunun için sabırsızlanıyorum." ifadelerini kullandı. Yani gündemde ABD'nin sözde Orta Doğu barış planı vardı.

O plan neydi?

Trump'ın barış vizyonu İsrail'in Filistin toprakları üzerindeki işgalini tanımayı, Filistinlilerin hak ve hürriyetlerini hiçe saymayı, iki devletli çözümü tamamen ortadan kaldırmayı hatta temelde kimliksiz, topraksız ve bağımlı bir Filistin'i amaçlıyor.

Tam da İsrail'de koalisyon hükümetinin kurulduğu ve ABD başkanlık seçimlerinin yaklaştığı şu günlerde Washington ve Tel Aviv yönetimlerinin attığı adımları yakından izlemek gerekiyor. Hükümet krizini geride bırakan Netanyahu'nun önündeki ilk hedef Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşimlerini ve Ürdün Vadisini ilhak etmek olacak.

Üstelik Netanyahu, bu konuda abd'nin desteğini alacağından emin... Çünkü ABD Başkanı Donald Trump, başkanlık seçimine giderken ilhakı teşvik ederek yahudi-evanjelik oyları almayı hedefliyor.