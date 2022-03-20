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ANALİZ – Futbol maçı gibi izlenen savaş! İşte Irak’ın işgaline giden süreç…

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Giriş: 20.03.2022 16:55
Bundan tam 31 yıl önce, 23 Şubat 1991'de Amerika Birleşik Devletleri kara kuvvetleri Suudi Arabistan sınırını geçerek Irak topraklarına girdi. Bu birinci körfez savaşının başlaması anlamına geliyordu. Harekat, Kuveyt'i işgal eden Irak güçlerine yönelikti. ABD'nin hava bombardımanı başladı. Bunu 24 Şubat'taki kara harekatı izledi. ABD kısa sürede zafer elde etti. Kuveyt Irak igalinden kurtarıldı ama Saddam Hüseyin ülkesinin başında kalmayı başardı. Ta ki 12 yıl sonraki ikinci Irak savaşına kadar. İşte o süreç analiz haberimizde...
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