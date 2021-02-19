Amerikalı Senatörlere "FETÖ" tepkisi! Avukat Robert Amsterdam "ABD FETÖ'nün gerçek doğasını yanlış anlıyor"

Kısa süre önce ABD'de bir grup Senatör, Başkan Joe Bıden'a bir mektup gönderdi. O mektupta, 15 Temmuz hain darbe girişiminin arkasındaki FETÖ'cü teröristler, "insan hakları kurbanı" gibi lanse ediliyordu. Örgütün yurt dışındaki yasa dışı faaliyetlerini araştıran Avukat Robert Amsterdam, mektuba yanıt verdi. ABD'de FETÖ hakkında yorumlarda bulunan Avukat Amsterdam ABD'nin FETÖ'nün gerçek doğasını yanlış anladığını ifade etti. Ülkedeki Senatörlerin FETÖ yorumunun gerçek dışı olduğunu ifade eden Amsterdam, ülkedeki FETÖ okullarının kapatılması gerektiğini belirtti.