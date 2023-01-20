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Altın Küre'den Kovid-19 bulaştı

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Giriş: 20.01.2023 10:41
Bu yıl 80'incisi düzenlenen Altın Küre ödülleri sahiplerini buldu. Ancak yıldızlar geçidine dönen törenin ardından dünyaca ünlü birçok isim Kovid-19 olduğunu açıkladı.
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Altın Küre’den Kovid bulaştı
Altın Küre'den Kovid bulaştı
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