Altın Küre'den Kovid-19 bulaştı

Bu yıl 80'incisi düzenlenen Altın Küre ödülleri sahiplerini buldu. Ancak yıldızlar geçidine dönen törenin ardından dünyaca ünlü birçok isim Kovid-19 olduğunu açıkladı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN