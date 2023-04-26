26 Nisan 2023, Çarşamba
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Altay tankı Yunan basınında! Uzman isimden dikkat çeken yorum: Avrupa can atıyor
Türkiye'nin savunma sanayisindeki başarıları başta Yunanistan olmak üzere tüm dünyada gündem olmaya devam ediyor. Milli Muharip Uçak, Kızılelma, Bayraktar TB-2, TCG Anadolu sık sık manşetlerde yerini alırken bu sefer geçtiğimiz günlerde TSK'ya teslim edilen Altay tankı gündem oldu. Türk Savunma Sanayii ile ilgili açıklama yapan bir Yunan profesör "Erdoğan'ın amacı tamamen dışa bağımsız olmak. Avrupa bu gelişmelerden sonra Türkiye ile iş birliği yapmak için can atıyor" ifadelerini kullandı.