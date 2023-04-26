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Altay tankı Yunan basınında! Uzman isimden dikkat çeken yorum: Avrupa can atıyor

ahaber.com.tr
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Giriş: 26.04.2023 13:36
Türkiye'nin savunma sanayisindeki başarıları başta Yunanistan olmak üzere tüm dünyada gündem olmaya devam ediyor. Milli Muharip Uçak, Kızılelma, Bayraktar TB-2, TCG Anadolu sık sık manşetlerde yerini alırken bu sefer geçtiğimiz günlerde TSK'ya teslim edilen Altay tankı gündem oldu. Türk Savunma Sanayii ile ilgili açıklama yapan bir Yunan profesör "Erdoğan'ın amacı tamamen dışa bağımsız olmak. Avrupa bu gelişmelerden sonra Türkiye ile iş birliği yapmak için can atıyor" ifadelerini kullandı.
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