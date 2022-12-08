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Almanya'ya prens neden darbe planladı? Rusya Almanya'da darbe mi planladı? Arkasında derin devlet mi var? Uzman isim A Haber'de değerlenirdi

A Haber
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Giriş: 08.12.2022 16:32
Demokrasinin beşiği olarak lanse edilen Avrupa'da üst üste gelen darbe girişimleri geniş yankı uyandırdı. Almanya'da iktidarı devirmek isteyen aşırı sağcı grup nasıl darbe planladı? Alman darbeciler kimden destek aldı? Prens 13. Heinrich neden ülkenin başına geçirilmek istendi? İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Ali Semin A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
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