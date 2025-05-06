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Almanya’nın 10. Başbakanı Friedrich Merz oldu

Almanya'nın 10. Başbakanı Friedrich Merz oldu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 06.05.2025 20:12
Almanya yeni bir döneme giriyor. Almanya'da Hristiyan Demokrat Parti Genel Başkanı Friedrich Merz, parlamentoda yapılan ikinci tur oylamada başbakan seçildi. Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Merz'e 'başbakanlığa atama' belgesini verdi. Steinmeier, Merz'i tebrik ederek başarılar diledi. A Haber muhabiri Fatih Yılmaz detayları Almanya’dan aktardı.
Almanya’nın 10. Başbakanı Friedrich Merz oldu
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