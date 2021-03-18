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Almanya'dan HDP'nin kapatılma davasına ilişkin flaş açıklama: HDP terör örgütü PKK ile arasına mesafe koymalı

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Giriş: 18.03.2021 23:30
Güncelleme:18.03.2021 23:35
HDP'ye yönelik açılan kapatma davasına ilişkin Almanya Dışişleri Bakanlığı'ndan son dakika açıklaması geldi. Açıklamada HDP'nin terör örgütü PKK ile arasına mesafe koyması gerektiği ifade edilirken "HDP'nin AB'nin terör örgütü listesinde yer alan PKK ile arasına net şekilde mesafe koymasını bekliyoruz." denildi. A Haber Muhabiri İsmail Erel konuya ilişkin detayları A Haber ekranlarında aktardı...
Almanya'dan HDP'nin kapatılma davasına ilişkin flaş açıklama: HDP terör örgütü PKK ile arasına mesafe koymalı
Almanya'dan HDP'nin kapatılma davasına ilişkin flaş açıklama: HDP terör örgütü PKK ile arasına mesafe koymalı
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