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Almanya'da selin yaraları hala sarılamadı! Sel mağdurları Alman hükümetine tepkili

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Giriş: 17.01.2022 14:42
Almanya'da altı ay önce onlarca kişinin hayatını kaybettiği büyük bir sel felaketi yaşanmıştı. Doğal afette yollarda ve evlerde milyonları bulan hasar meydana geldi. Ancak selin üzerinden aylar geçmesine rağmen yaşanan felaketin yaraları hala sarılamadı. Son durumu Sabah gazetesi muhabiri İbrahim Taş Almanya'dan aktardı.
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