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Almanya’da koronavirüs kısıtlamaları protesto edildi

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26.04.2020
Almanya’nın başkenti Berlin’de yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) önlemlerini protesto etmek amacıyla yapılan izinsiz gösteride polis çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.

Rosa-Luxemburg Meydan'ında izinsiz toplanan yüzlerce kişi, Kovid-19 tedbirlerini protesto etti.

Polisin yoğun güvenlik önlemleri aldığı ve çevre yollarını da trafiğe kapattığı izinsiz gösteride, protestocular ellerinde "Alman Anayasası" yazan dövizler taşıdı.

ÇOK SAYIDA KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Protestocular, Alman hükümetinin Kovid-19 kısıtlamalarıyla anayasadaki temel hakları ihlal ettiğini savundu.

Hoparlörlerden birçok kez Kovid-19 tedbirleri kapsamında alınan 1,5 metre sosyal mesafe kuralını hatırlatan ve göstericilerin alandan ayrılmasını isteyen polis, kurala ve çağrılara uymayan çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.

Öte yandan Baden-Württemburg eyaletinin Stuttgart kentindeki Schlossplatz Meydanı'nda da yaklaşık 500 kişinin Kovid-19 önlemlerini protesto ettiği bildirildi.

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