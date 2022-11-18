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Almanya’da köpek sahiplerine sigorta zorunluluğu

A Haber
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Giriş: 18.11.2022 08:18
Türkiye'de sokak köpekleriyle ilgili sorunlar her geçen gün artıyor. Öyle ki başıboş köpek saldırıları yüzünden sadece 2022 yılında 27 kişi hayatını kaybetti. Peki Avrupa ülkeleri bu soruna nasıl çare buluyor? Detayları A Haber muhabiri Fatih Yılmaz aktardı.
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Almanya’da köpek sahiplerine sigorta zorunluluğu
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