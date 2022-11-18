18 Kasım 2022, Cuma
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Almanya’da köpek sahiplerine sigorta zorunluluğu
Türkiye'de sokak köpekleriyle ilgili sorunlar her geçen gün artıyor. Öyle ki başıboş köpek saldırıları yüzünden sadece 2022 yılında 27 kişi hayatını kaybetti. Peki Avrupa ülkeleri bu soruna nasıl çare buluyor? Detayları A Haber muhabiri Fatih Yılmaz aktardı.