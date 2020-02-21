22 Şubat 2020, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
21.02.2020

Almanya'da ırkçı terör saldırısından kurtulan Kamerunlu Müslüman oldu

Almanya'nın Hanau kentindeki ırkçı terör saldırısından kurtulan Pieter Mienneman, Kelime-i Şehadet getirip Müslüman oldu ve Bilal ismini aldı. Hanau İslam Cemiyeti'nde Cuma namazı sonrası Müslüman olan Kamerun asıllı Mienneman, saldırganın kurşunu bittiği için hayatta kaldığını söyledi.

Almanya'nın Hanau kentindeki ırkçı terör saldırısından kurtulan Pieter Mienneman, Kelime-i Şehadet getirip Müslüman oldu ve Bilal ismini aldı.

Hanau İslam Cemiyetinde Cuma namazı sonrası Müslüman olan Kamerun asıllı Mienneman, saldırganın kurşunu bittiği için hayatta kaldığını söyledi.

Daha önce ilgi duyduğu için İslam diniyle ilgili yeterince bilgisi olduğunu belirten ve boks antrenörü olan Mienneman, Arena Kafe'de ırkçı saldırganın saldırısı sonucu yaşamını yitiren arkadaşlarıyla birlikte yemek yerken saldırıya uğradıklarını, arkadaşlarının ise gözlerinin önünde yaşamını yitirdiğini söyledi.

GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

Sıranın kendisine geldiğini ancak saldırganın kurşunu bittiği için ölmediğini anlatan Mienneman, olayın etkisinden çıkamadığını ifade ederek gözyaşlarına hakim olamadı.

Bu olaydan sonra Müslüman olmaya karar verdiğini dile getiren Bilal Pieter Mienneman, Hanau İslam Cemiyetinde Cuma namazı sonrası Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman oldu.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Pakistan Başbakanı, yeni hastaneye Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ismini verdi
Pakistan Başbakanı, yeni hastaneye Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ismini verdi
Almanya'daki terör saldırısından kurtulan genç Müslüman oldu
Almanya'daki terör saldırısından kurtulan genç Müslüman oldu
Rusya'da meteor düşme anı kamerada
Rusya'da meteor düşme anı kamerada
Uçak gövdesi üzerine indi
Uçak gövdesi üzerine indi
Kayalara sıkıştı kurtarılmayı böyle bekledi
Kayalara sıkıştı kurtarılmayı böyle bekledi
Suriyeli baba A News'e konuştu: Yüzümüzde gülümsemeyle öleceğiz
Suriyeli baba A News'e konuştu: Yüzümüzde gülümsemeyle öleceğiz
Koronavirüs Türkiye sınırına dayandı! İran için korkutan uyarı
Koronavirüs Türkiye sınırına dayandı! İran için korkutan uyarı
Koronavirüslülerin bulunduğu hastaneyi yakmak istediler
Koronavirüslülerin bulunduğu hastaneyi yakmak istediler
İdlibliler ellerinde Türk bayraklarıyla sokağa döküldü
İdlibliler ellerinde Türk bayraklarıyla sokağa döküldü
Uçağın kalkmasıyla düşmesi bir oldu
Uçağın kalkmasıyla düşmesi bir oldu
Tanker kaza yaptı! Ortalık savaş alanına döndü
Tanker kaza yaptı! Ortalık savaş alanına döndü
Fahri konsolos böyle yakalandı! Aracından...
Fahri konsolos böyle yakalandı! Aracından...
Daha Fazla Video Göster