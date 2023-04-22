Almanya'da grev dalgası! Yüzlerce uçuş iptal edildi

Almanya'da demir yolu ile hava yolu çalışanları, çalışma şartlarının iyileştirilmesi ve maaş zammı talebi ile greve gitti. Ülkede grev nedeniyle istalyonlar boş kaldı. Havalimanlarında ise yüzlerce uçuş iptal edildi.

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