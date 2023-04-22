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Almanya'da grev dalgası! Yüzlerce uçuş iptal edildi

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Giriş: 22.04.2023 08:42
Almanya'da demir yolu ile hava yolu çalışanları, çalışma şartlarının iyileştirilmesi ve maaş zammı talebi ile greve gitti. Ülkede grev nedeniyle istalyonlar boş kaldı. Havalimanlarında ise yüzlerce uçuş iptal edildi.
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