Almanya'da çiftçilerden traktörlü eylem

Alman çiftçiler başkent Berlin'de traktörlü eylem düzenledi. Alman hükümetinin çevre ve tarım politikaları protesto edildi.

Yüzlerce çiftçi traktörleriyle başkent Berlin'e geldi. Hükümetin tarım politikalarını protesto etti.

Alman hükümeti çevre politikaları kapsamında sert önlemler alıyor. Özellikle de yer altı sularının kirlenmemesi için gübre kullanımına sınırlama getirdi.

Bu adımlar çiftçilerin sert tepkisine neden oldu.

Tarım Bakanı ile görüşmek isteyen çiftçiler, ülkenin dört bir yanından başken Berlin'e gitti.

Ancak bakan ile görüşemediler...

Çiftçilerin ikinci durağı Çevre Bakanlığı oldu.

Bakanlık önünde protesto gösterisi düzenledi.