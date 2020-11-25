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Almanya'da Başbakanlık binasına araçla saldırı girişimi! Merkel toplantıdaydı

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Giriş: 25.11.2020 15:17
Güncelleme:25.11.2020 15:18
Almanya’nın başkenti Berlin’de bir kişi Başbakanlık binasına aracıyla saldırı girişiminde bulundu. Saldırı girişimi sırasında Başbakan Angela Merkel başkanlığında Bakanlar Kurulu toplantısı yapılıyordu.

Üzerinde "Lanetlenmiş çocukların ve yaşlıların katilleri" ve "Küreselleşme politikasını durdurun" yazıları yer alan bir araç sabah saatlerinde Başbakanlık binasının ana kapısının demir barikatlarına çarparak durdu.


Sürücüye polis tarafından müdahale edildi.


Saldırı girişimi sırasında Başbakan Angela Merkel başkanlığında Bakanlar Kurulu toplantısı yapılıyordu.

Başbakanlık binasına araçla saldırı girişimi
Başbakanlık binasına araçla saldırı girişimi
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