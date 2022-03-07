07 Mart 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Dünya Videoları Almanya’da akaryakıt fiyatları iki katına çıktı | Ukrayna savaşı akaryakıtı nasıl etkiledi?

Almanya’da akaryakıt fiyatları iki katına çıktı | Ukrayna savaşı akaryakıtı nasıl etkiledi?

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 07.03.2022 12:30
Avrupa genelinde yüksek enflasyon ve tedarik zincirindeki sorunlar nedeniyle enerji fiyatları hızla artıyor. Ukrayna savaşı ve Almanya'nın kuzey akım 2'yi askıya alması da fiyatları rekor seviyelere taşıdı. Bir yıl içerisinde akaryakıt fiyatları iki katına çıktı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Ukrayna savaşı akaryakıtı nasıl etkiledi?
Ukrayna savaşı akaryakıtı nasıl etkiledi?
Tanklar kent merkezinde
Tanklar kent merkezinde
Ukrayna eski Başbakanı Yuliya Timoşenko A Haber’de: Kendimizi savunacağız
Ukrayna eski Başbakanı Yuliya Timoşenko A Haber’de: Kendimizi savunacağız
Müzakerecinin şüpheli ölümü
Müzakerecinin şüpheli ölümü
Kiev sokak savaşına hazırlanıyor
Kiev sokak savaşına hazırlanıyor
Miçotakis Türkiye’ye geliyor
Miçotakis Türkiye'ye geliyor
SU-35’ler Ukrayna hedeflerini vurdu
SU-35'ler Ukrayna hedeflerini vurdu
Siviller ateş açıldı
Siviller ateş açıldı
Çarpıcı sözler: Algıyla gerçeğin çarpışması
Çarpıcı sözler: Algıyla gerçeğin çarpışması
Rus uçağı böyle düşürüldü
Rus uçağı böyle düşürüldü
Rus ordusu Kiev’in kapısına dayandı
Rus ordusu Kiev'in kapısına dayandı
4 kentte insani koridor açılacak
4 kentte insani koridor açılacak
Daha Fazla Video Göster