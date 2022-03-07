Almanya’da akaryakıt fiyatları iki katına çıktı | Ukrayna savaşı akaryakıtı nasıl etkiledi?

Avrupa genelinde yüksek enflasyon ve tedarik zincirindeki sorunlar nedeniyle enerji fiyatları hızla artıyor. Ukrayna savaşı ve Almanya'nın kuzey akım 2'yi askıya alması da fiyatları rekor seviyelere taşıdı. Bir yıl içerisinde akaryakıt fiyatları iki katına çıktı.

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