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16.03.2020

Almanya Başbakanı Angela Merkel’den "Türkçe" koronavirüs (corona virüs) mesajı | Video

Almanya Başbakanlık Ofisi, Başbakan Angela Merkel’in Korona virüsü salgınına ilişkin açıklamalarının yer aldığı Türkçe alt yazılı bir video yayınladı. Mesajında kritik ifadeler kullanan Merkel, "Söz konusu olan virüs, yeni bir tür. İlacı yok ve aşısı da yok. Bu nedenden ötürü, sağlık sistemlerimizde aşırı yük oluşmaması için virüsün yayılmasını yavaşlatmamız gerekiyor." dedi. Almanya Başbakanı Angela Merkel, mesajında, koronavirüsün Almanya'da herkes için büyük zorlu bir görev olduğunu belirterek, virüsün yayılmaması için çalıştıkları söyledi.

Merkel, "Bizim gibi aynı durumda olan bir çok ülke var, hatta dünya genelinde ülkelerin büyük bir çoğunluğu bizimle aynı durumda. Bu nedenle bu virüse pandemi diyoruz. Söz konusu olan virüs, yeni bir tür. İlacı yok ve aşısı da yok. Bu nedenden ötürü, sağlık sistemlerimizde aşırı yük oluşmaması için virüsün yayılmasını yavaşlatmamız gerekiyor. Bu da, sosyal ilişkilerimizi mümkün oldukça her türlü alanda kısıtlamamız gerektiği anlamına geliyor" dedi.

Almanya'da Korona virüsü vaka saysının 5 bin 813'e, korona virüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin saysının ise 13'e yükseldiği belirtildi.

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