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Almanlar Yunan provokasyonuna ortak oldu! Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias'tan skandal sözler

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Giriş: 25.08.2020 16:20
Güncelleme:25.08.2020 16:45
Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki adımlarından rahatsız olan Yunanistan'dan skandal açıklamalar geldi. Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Mass ile ortak basın toplantısı düzenleyen Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias skandal açıklamalarda bulundu. A Haber Muhabiri Manolis Kostidis'in aktardığı habere göre, Dendias, "Bugünkü şartlarla Türkiye ile diyaloga oturmayız. Diyalog konusunda her zaman açık görüşlüyüz ama Türkiye samimi değil" ifadelerini kullandı.

DOĞU AKDENİZ'DE NAVTEX GERİLİMİ

Doğu Akdeniz'de NAVTEX gerilim hakkında açıklamalarda bulunan A Haber Muhabiri Manolis Kostidis, "Doğu Akdeniz oldukça hareketli diyebiliriz. NAVTEX restleşmeleri vardı. Resmi olarak bildiğimiz konu, Yunanistan ile ABD unsurlarının Girit'in güneyinde tatbikat gerçekleştirdiklerine dair. 6 tane Yunan F-16 uçağı, 1 Yunan fırkateyni, 1 ABD destroyer gemisi ve bazı ABD helikopterlerinin katıldığı tatbikattan bahsediyoruz.

Ama aynı zamanda Yunanistan sizin de bahsettiğiniz gibi NAVTEX ilan ettiği ve Oruç Reis'in de bulunduğu bölgeyi de kapsayan bir NAVTEX ilanı vardı o da başka bir tatbikattı.

Şu ana kadar tatbikatın gerçekleştirildiğine dair bir bilgi yok ancak Yunan medyasında Yunanistan uçaklarının hareketli olduğu ve tatbikatın gerçekleş ihtimali olduğunu belirtmekte. Ama şu ana kadar Türkiye donanmasına ve Oruç Reis gemisine herhangi bir temas ya da yaklaştığına dair bir bilgi söz konusu değil." dedi.

ALMANYA DIŞİŞLERİ BAKANI ATİNA'DA

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas'ın Yunanistan ziyareti hakkında açıklamalarda bulunan Kostidis, "Hem Miçotakis hem Çipras ile görüştü. Mesajlar Yunanistan tarafından oldukça sertti. Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, bugünkü şartlarda diyaloga oturmayız diye söylemlerinde bulundu. Hatta Türkiye hakkında çok sert konuştu. Diyalog konusunda her zaman açık görüşlüyüz ama Türkiye samimi değil tehdit ve tahriklerle diyalog kabul edemeyiz. Neo Osmancılıktan bahsetti hatta Türkiye'nin Doğu Akdeniz'in tümü kontrol etmeye çalıştığını iddia etti.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ise Ankara'ya gidiyorum Doğu Akdeniz'deki gerginliği azaltmak için bir sebebim var. Almaya her zaman Yunanistan'ın yanındadır. Ama Doğu Akdeniz'deki durum şu anda ateşle oynama gibi bir durum. Bir kıvılcımla her şey değişebilir diye uyarıda bulundu." ifadelerini kullandı.

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