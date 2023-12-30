30 Aralık 2023, Cumartesi
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Almanak Haber 2023 |İngiltere’de taç giyme töreni
2023 yılı Dünya açısından oldukça hareketli bir yıldı. İngiltere Kralı 3.Charles’in taç giyme töreni gerçekleşti. Eski Pakistan Başbakanı İmran Han tutuklandı. Almanya’da Türk gazeteciler tutuklandı. Sarkozy’ye “Elektronik kelepçe” kararı alındı. Arap Birliği Liderler zirvesine 12 yıl sonra Suriye’de katıldı. New York’ta bulunan Türkevi’ne saldırı yapıldı. İşte Almanak Haber 2023…