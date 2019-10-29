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29.10.2019

Alman Bakan Peter Altmaier merdivenden düştü, bilinç kaybı yaşadı

Almanya Enerji ve Ekonomi Bakanı Peter, Dortmund'daki konferansta konuşmasını yaptıktan sonra yerine geçerken tökezleyerek merdivenden düştü. Bakan Peter kısa süreli bilinç kaybı yaşarken basının görüntü almaması için siyah perde çekildi.

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