28 Temmuz 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Dünya Videoları Alkollü sürücü markete daldı! Çocuğa dehşeti yaşattı! Korkunç anlar saniye saniye kamerada

Alkollü sürücü markete daldı! Çocuğa dehşeti yaşattı! Korkunç anlar saniye saniye kamerada

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 28.07.2020 10:17
Güncelleme:28.07.2020 10:23
Rusya'da alkollü sürücünün kullandığı cip kontrolden çıkarak süpermarkete daldı ve bir çocuğa çarptı. O anlar saniye saniye marketin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Aracın çarptığı çocuğun annesi, çocuğun hafif yaralandığını ancak yaşadığı şoku hala atlatamadığını ifade etti.

Kaza, Rusya'nın Tihoretsk kentinde meydana geldi. Alkollü olduğu belirlenen 51 yaşındaki sürücünün kullandığı cip, kontrolden çıkarak süpermarketin kapısından içeriye daldı.

İçeriye dalan cip, önce bir çocuğa ardından da raflara çarptı. Polisten yapılan açıklamada, sürücünün alkollü olduğunun tespit edildiği aktarıldı. Aracın çarptığı çocuğun annesi, çocuğun hafif yaralandığını ancak yaşadığı şoku hala atlatamadığını ifade etti.

Alkollü sürücü markete daldı
Alkollü sürücü markete daldı
Pilot ve yolcunun mucize kurtuluşu
Pilot ve yolcunun mucize kurtuluşu
Eski normale dönüş olmayacak
"Eski normale dönüş olmayacak"
AB ve Yunan zulmü kamerada
AB ve Yunan zulmü kamerada
Beyaz Saray'da büyük şok! Virüse yakalandı
Beyaz Saray'da büyük şok! Virüse yakalandı
Yunan rahip: Türkler olmasaydı Ayasofya düşerdi
Yunan rahip: Türkler olmasaydı Ayasofya düşerdi
İdlib'de bombalı saldırı gerçekleşti
İdlib'de bombalı saldırı gerçekleşti
Cips hırsızlığına 3 yıl hapis
Cips hırsızlığına 3 yıl hapis
İtalya AB'den ayrılıyor mu?
İtalya AB'den ayrılıyor mu?
İsrail'de Netanyahu'ya istifa çağrısı
İsrail'de Netanyahu'ya istifa çağrısı
O ülkede ilk korona vakası
O ülkede ilk korona vakası
Rusya'nın Libya yalanı deşifre oldu
Rusya'nın "Libya yalanı" deşifre oldu
Daha Fazla Video Göster