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Alexandr Dugin'in kızı Darya Dugina'yı kim öldürdü? Rusya'daki suikast istihbarat servisi işi mi?

A Haber
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Giriş: 22.08.2022 13:58
Rus felsefeci ve stratejis Alexandr Dugin'in kızı Darya Dugina, dün düzenlenen bir suikast sonucu öldürülmüştü. Olayla ilgili sıcak bir gelişme var. Suikastı Putin muhalifi Rusya ulusal cumhuriyet ordusu üstlendi. Gazeteci Nigar İbrahimova katıldığı Canan Barlas ile Gündem programında olayın perde arkasını yorumladı, "Rusya'dan sert bir cevap gelecektir" mesajı verdi. Ayrıntıları A Haber muhabiri Agşin Kişiyev aktardı.
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