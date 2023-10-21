Alçak Salwan Momika'yı yediği dayak kesmemiş! Yeni skandal: Kur'an-ı Kerim'e saldırdı katil İsrail bayrağını öptü

Katil İsrail'in Gazze'deki sivil katliamı tüm şiddetini artırırken tüm bu vahşetin gölgesinde daha önce de kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'i hedef alan hain Salwan Momika yeni bir alçaklığa imza attı.Kur’an-ı Kerim’i yere atarak üstüne basan Momika, Gazze’de binlerce sivili gözünü kırpmadan vahşice katleden İsrail’in bayrağını eline alıp öptü.