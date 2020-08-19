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Akılalmaz ölüm! Köpeğin tasması ayağına takılınca...

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Giriş: 19.08.2020 16:53
Güncelleme:19.08.2020 17:04
Çin'de caddede koşan köpeğin tasmasının ayağına takıldığı 88 yaşındaki kadın, yüzüstü düşerek öldü. Köpeği başıboş bırakan 12 yaşındaki kız çocuğu ise olay yerinden koşarak uzaklaştı.

Çin'in Xingtan şehrinde kız çocuğu, caddede gezdirdiği köpeğinin tasmasını bıraktı. Bu sırada köpeğin tasması, yanından geçtiği yaşlı kadının ayağına takıldı.

HAYATINI KAYBETTİ

Ayakları yerden kesilen yaşlı kadın, yüzüstü beton zemine düştü. İsmi açıklanmayan yaşlı kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Köpeği gezdiren kız çocuğu ise kaçarak bölgeden uzaklaştı.

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