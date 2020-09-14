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Afrin’deki bombalı saldırının görüntüleri ortaya çıktı

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Giriş: 14.09.2020 20:12
Güncelleme:14.09.2020 20:12
Suriye’nin Afrin ilçesinde bombalı araçla düzenlenen saldırının görüntüleri ortaya çıktı.

Suriye'nin Halep kentine bağlı Afrin ilçesinde çarşı girişindeki Kawa Kavşağı'nın yakınlarında bomba yüklü araçla saldırı gerçekleştirildi.

Patlamada ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi de yaralandı.

Saldırıda bomba yüklü aracın patlama anı çevrede bulunan güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi.

Son dakika: Afrin’de bombalı saldırı! Ölü ve yaralılar var AFRİN'DE BOMBALI SALDIRI! ÖLÜ VE YARALILAR VAR

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