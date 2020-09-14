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Afrin’deki bombalı saldırının görüntüleri ortaya çıktı
Suriye’nin Afrin ilçesinde bombalı araçla düzenlenen saldırının görüntüleri ortaya çıktı.
Suriye'nin Halep kentine bağlı Afrin ilçesinde çarşı girişindeki Kawa Kavşağı'nın yakınlarında bomba yüklü araçla saldırı gerçekleştirildi.
Patlamada ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi de yaralandı.
Saldırıda bomba yüklü aracın patlama anı çevrede bulunan güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi.