17 Mart 2022, Perşembe
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Afganistan’ın ardından bu kez Ukrayna’da ortaya çıktı! Fransız yazar Bernard Henri Levy neden Odessa’ya gitti
Fransız yazar Bernard Henri Levy, terör örgütü PKK/YPG'ye yakınlığıyla bilinen bir isim. Üstelik Levy, dünyanın neresinde bir karışıklık yaşanırsa orada sahneye çıkmasıyla biliniyor. Son olarak, Taliban'ın kontrolü sağlamasının ardından Afganistan'da görülmüştü. Levy, bu kez de Ukrayna'nın kritik öneme sahip Odessa kentinde objektiflere yansıdı.