17 Mart 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Dünya Videoları Afganistan’ın ardından bu kez Ukrayna’da ortaya çıktı! Fransız yazar Bernard Henri Levy neden Odessa’ya gitti

Afganistan’ın ardından bu kez Ukrayna’da ortaya çıktı! Fransız yazar Bernard Henri Levy neden Odessa’ya gitti

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 17.03.2022 11:26
Fransız yazar Bernard Henri Levy, terör örgütü PKK/YPG'ye yakınlığıyla bilinen bir isim. Üstelik Levy, dünyanın neresinde bir karışıklık yaşanırsa orada sahneye çıkmasıyla biliniyor. Son olarak, Taliban'ın kontrolü sağlamasının ardından Afganistan'da görülmüştü. Levy, bu kez de Ukrayna'nın kritik öneme sahip Odessa kentinde objektiflere yansıdı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
AK Parti il başkanlarıyla buluşma
AK Parti il başkanlarıyla buluşma
Harkiv’de bombala pazara isabet etti 3 ölü
Harkiv'de bombala pazara isabet etti 3 ölü
Canlı yayında siren sesleri
Canlı yayında siren sesleri
Zelenskiy Bundestag’a hitap etti
Zelenskiy Bundestag’a hitap etti
“Putin’i uzaya gönderin” kampanyası
“Putin’i uzaya gönderin” kampanyası
Kırım’ın yasa dışı ilhakının 8. yılı!
Kırım'ın yasa dışı ilhakının 8. yılı!
İsveç modeli ne demek?
İsveç modeli ne demek?
Bu kez Ukrayna’da ortaya çıktı
Bu kez Ukrayna’da ortaya çıktı
Hava sahası kapandı uçuşlar hızlandı
Hava sahası kapandı uçuşlar hızlandı
Kiev’de 16 katlı binaya roket isabet etti: 1 ölü
Kiev'de 16 katlı binaya roket isabet etti: 1 ölü
Sığınakta yaşam savaşı
Sığınakta yaşam savaşı
Kiev’de kuşatma daralıyor
Kiev’de kuşatma daralıyor
Daha Fazla Video Göster