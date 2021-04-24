Afganistan’da her şey nasıl başladı? Bin Ladin öldürüldü ABD yıllarca kaldı

ABD ve NATO, yirmi yılın ardından Afganistan'dan çıkacaklarını açıkladı. 11 Eylül terör saldırılarından bir ay sonra bölgeye giren ve bir daha ayrılmayan ABD güçleri, yıllar boyunca neler yaptı? NATO ve ABD arkalarında nasıl bir Afganistan bırakıp yollarına devam edecek? Olayın perde arkasına bakıyoruz.

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