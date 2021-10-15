15 Ekim 2021, Cuma
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Afganistan'da camiye bombalı saldırı | Cuma namazında bir cami hedef alındı en az 30 kişi öldü
Afganistan'ın Kandahar kentinde Şii topluluğa ait bir camiye bombalı saldırı düzenlendi. Saldırı sonucu en az 30 kişinin öldüğü ve çok sayıda kişinin yaralandığı belirtildi. Taliban güçleri saldırının gerçekleştiği camiye giden tüm yolları kapattı.