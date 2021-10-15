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Afganistan'da camiye bombalı saldırı | Cuma namazında bir cami hedef alındı en az 30 kişi öldü

ahaber.com.tr
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Giriş: 15.10.2021 13:32
Afganistan'ın Kandahar kentinde Şii topluluğa ait bir camiye bombalı saldırı düzenlendi. Saldırı sonucu en az 30 kişinin öldüğü ve çok sayıda kişinin yaralandığı belirtildi. Taliban güçleri saldırının gerçekleştiği camiye giden tüm yolları kapattı.
Afganistan’da camiye bombalı saldırı! En az 30 ölü
Afganistan'da camiye bombalı saldırı! En az 30 ölü
Afganistan’da camiye bombalı saldırı
Afganistan'da camiye bombalı saldırı
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