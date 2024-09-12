12 Eylül 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ABD’yi Francine Kasırgası vurdu: 380 bin ev elektriksiz kaldı

ABD’yi Francine Kasırgası vurdu: 380 bin ev elektriksiz kaldı

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 12.09.2024 15:47
ABD’nin Louisiana eyaletinde etkili olan kasırga nedeniyle 380 bin ev elektriksiz kaldı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
ABD’yi Francine Kasırgası vurdu
ABD’yi Francine Kasırgası vurdu
Asya’dan Afrika’ya binlerce kişi sokağa döküldü
Asya’dan Afrika’ya binlerce kişi sokağa döküldü
İsrail 6 BM personelini de öldürdü
İsrail 6 BM personelini de öldürdü
Türkiye Ayşenur için soruşturma başlattı
Türkiye Ayşenur için soruşturma başlattı
Bu boruların içinde 700 km hızla yolculuk mümkün
Bu boruların içinde 700 km hızla yolculuk mümkün
Trump: Göçmenler kedi yiyor
Trump: Göçmenler kedi yiyor
İngilizler Gazze için sokağa çıktı
İngilizler Gazze için sokağa çıktı
Katil İsrail bir adresten çekilip diğerine saldırıyor
Katil İsrail bir adresten çekilip diğerine saldırıyor
ABD Başkan adayları kozlarını paylaştı! Düellonun galibi kim?
ABD Başkan adayları kozlarını paylaştı! Düellonun galibi kim?
Çocuklara sosyal medya yasağı!
Çocuklara sosyal medya yasağı!
Trump ve Harris canlı yayında kozlarını paylaştı
Trump ve Harris canlı yayında kozlarını paylaştı
Vietnam’ı tayfun vurdu! Çok sayıda ölü var...
Vietnam'ı tayfun vurdu! Çok sayıda ölü var...
Daha Fazla Video Göster