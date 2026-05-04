ABD'nin üç aşamalı İran stratejisi

Ortadoğu’da tansiyon her geçen gün yükselirken, ABD ve İran arasındaki gerilim küresel bir krizin eşiğine geldi. Sentcom'un "hiçbir ABD gemisi vurulmadı" açıklamasıyla yeni bir boyuta evrilen süreçte, Hürmüz Boğazı'nın kapatılma ihtimali hem enerji hem de gıda güvenliğini tehdit ediyor. Havacılık sektöründen gıda tedarik zincirine kadar dünyayı sarsacak bir ekonomik kriz kapıdayken, Türkiye'nin yeni bir "koridor" açma ihtimali en güçlü çözüm olarak masada duruyor. Uluslararası Güvenlik Uzmanı Doç. Dr. Merve Suna Özel Özcan, bölgedeki kritik gelişmeleri ve küresel sistemdeki şok dalgalarını A Haber ekranlarında değerlendirdi.