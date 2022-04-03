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ABD'nin New York kentindeki Times Meydanı'nda teravih namazı kılındı

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Giriş: 03.04.2022 23:27
Dünyanın dör bir noktasındaki Müslümanlar Ramazan ayını karşıladı. Teravih namazlarını dolduran Müslümanlar ABD'de bir tarihe imza attı. ABD'nin New York kentinin Times Meydanı'nda tarihte ilk kez teravih namazı kılındı.
ABD’nin New York kentindeki Times Meydanı’nda teravih namazı kılındı
ABD'nin New York kentindeki Times Meydanı'nda teravih namazı kılındı
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