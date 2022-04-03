04 Nisan 2022, Pazartesi
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ABD'nin New York kentindeki Times Meydanı'nda teravih namazı kılındı
Dünyanın dör bir noktasındaki Müslümanlar Ramazan ayını karşıladı. Teravih namazlarını dolduran Müslümanlar ABD'de bir tarihe imza attı. ABD'nin New York kentinin Times Meydanı'nda tarihte ilk kez teravih namazı kılındı.