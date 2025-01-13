ABD’nin karizması çizildi! Sistem kilitlendi

ABD yangını söndürmede neden yetersiz kaldı? Los Angeles'ta son durum ne? Gazeteci İrfan Sapmaz, A Haber canlı yayınında Washington’dan son durumu anlattı. Cansın Helvacı'nın sorularını yanıtlayan Sapmaz, şu ana kadar belirlenebilen 150 milyar dolarlık bir zararın olduğunu ve bölgenin yeniden yapılandırılmasının 10 yıl süreceğini belirtti.

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