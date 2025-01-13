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ABD’nin karizması çizildi! Sistem kilitlendi

ABD'nin karizması çizildi! Sistem kilitlendi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 13.01.2025 10:39
ABD yangını söndürmede neden yetersiz kaldı? Los Angeles'ta son durum ne? Gazeteci İrfan Sapmaz, A Haber canlı yayınında Washington’dan son durumu anlattı. Cansın Helvacı'nın sorularını yanıtlayan Sapmaz, şu ana kadar belirlenebilen 150 milyar dolarlık bir zararın olduğunu ve bölgenin yeniden yapılandırılmasının 10 yıl süreceğini belirtti.
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