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ABD'nin Chicago kentinde şoke eden kaza anı! Yaklaşık 60 araç birbirine girdi | Video
ABD'nin Illinois eyaletinin Chicago kentinde yaklaşık 60 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 14 kişi yaralandı. Otoyolun 8 saat trafiğe kapandığı, kazaya karışan araçların olay yerinden kaldırılmasıyla yerel saatle 10.00 sularında yeniden trafiğe açıldığı belirtildi.
Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Illinois eyaletinin Chicago kentinde yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle meydana gelen zincirleme trafik kazasında yaklaşık 60 araç birbirine girdi.
Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Illinois eyaletinin Chicago kentinde yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle meydana gelen zincirleme trafik kazasında yaklaşık 60 araç birbirine girdi.
Chicago polisi kaza sonucu 14 kişinin yaralandığını açıklarken, kazanın yerel saatle 01.30 sıralarında Bucktown kenti yakınlarında Kennedy Express otoyolunda meydana geldiğini belirtti.
TRAFİK SEKİZ SAAT SONRA AÇILDI
Kazanın olası diğer nedenlerinin de araştırıldığını ifade eden yetkililer, yaralıların bölgedeki hastanelerine kaldırıldığını bildirdi.
Otoyolun 8 saat trafiğe kapandığı, kazaya karışan araçların olay yerinden kaldırılmasıyla yerel saatle 10.00 sularında yeniden trafiğe açıldığı belirtildi.
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