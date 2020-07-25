25 Temmuz 2020, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Dünya Videoları ABD'li yazardan çarpıcı Ayasofya ve Erdoğan yorumu: Ürperdim

ABD'li yazardan çarpıcı Ayasofya ve Erdoğan yorumu: Ürperdim

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 25.07.2020 18:50
Güncelleme:25.07.2020 19:00
Ayasofya yeniden ibadete açıldı, dünya tarihi yarımadada yaşananları izledi. Sosyal medyada Ayasofya Camii ile ilgili birbirinden çarpıcı yorumlar yapıldı. ABD'li yazar Louis Fishman, Erdoğan'ın Kur'an-ı okuduğu anları paylaşarak "Ürperdim, kimse bu olayın büyüklüğünü küçümseyemez" dedi.

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi 86 yıl sonra aslına döndü ve ibadete açıldı. Bu tarihi gün dünya basınının da ilgi odağı oldu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Ayasofya Camii içerisinde gerçekleştirdiği Kur-an'ı Kerim tilaveti ise güne damga vuran gelişmelerdendi. Yorum ve analizleri İsrail gazetesi Haaretz'de yayınlanan Amerikalı akademisyen Louis Fishman da bu tarihi günü ilgiyle takip edenler arasındaydı.

Fishman, Twitter hesabı üzerinden açılışa dair dikkat çeken çekici paylaşımlarda bulundu.

"KİMSE BU OLAYI HAFİFE ALAMAZ"

Başkan Erdoğan'ın Kur-an'ı Kerim tilavetini takip eden ve o anların fotoğrafını Twitter hesabından paylaşan Fishman, dinlerken ürperdiğini ve bu olayın kimse tarafından küçümsenemeyecek kadar büyük olduğunu söyledi.

Fishman, İngilizce yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Bu tarihi anda Ayasofya'da Erdoğan'ı Kur'an okurken duyduğumda ben bile ürperdim. Bir noktada suskunlaştım ve içim birçok duyguyla karıştı. Kimse bu olayın büyüklüğünü hafife alamaz/küçük göremez."

TÜRKİYE'Yİ YAKINDAN TAKİP EDİYOR

ABD'li yazar ve akademisyen Fishman, İsrail'in en eski ve en etkili günlük gazetesi Haaretz'de makaleler yayınlıyor. Fishman, Türkiye ve Filistin-İsrail konularıyla özel olarak ilgileniyor. Halen New York Şehir Üniversitesi Brooklyn College'da öğretim üyeliği yapan Fishman, Osmanlı Filistini'nin son dönemlerini mercek altına alıyor. İngilizce, İbranice, Arapça, Türkçe, Almanca ve Fransızca bilen akademisyen, çalışmalarını daha çok Türkçe, Arapça ve İbranice kaynaklar üzerinden gerçekleştiriyor. Hayatını ABD, İsrail ve Türkiye arasında sürdüren ve Türkiye'deki çeşitli üniversitelerde ders veren Fishman, İsrail-Filistin Sorunu ve Türkiye-İsrail ilişkileri hakkında makaleler kaleme alıyor.

ABD'li yazardan çarpıcı Erdoğan yorumu: Ürperdim
ABD'li yazardan çarpıcı Erdoğan yorumu: Ürperdim
Yunan Başbakan Miçotakis'ten Ayasofya hazımsızlığı
Yunan Başbakan Miçotakis'ten Ayasofya hazımsızlığı
O ülkede Ayasofya için şükür namazı kılındı!
O ülkede Ayasofya için şükür namazı kılındı!
Rus TV kanalları Ayasofya'daki namaz anlarını canlı yayınlarla ekrana taşıdı
Rus TV kanalları Ayasofya'daki namaz anlarını canlı yayınlarla ekrana taşıdı
Maske takmadı uçaktan atıldı
Maske takmadı uçaktan atıldı
ABD savaş jeti İran yolcu uçağını taciz etti
ABD savaş jeti İran yolcu uçağını taciz etti
DSÖ'den Kovid-19 aşısı ile ilgili flaş açıklama
DSÖ'den Kovid-19 aşısı ile ilgili flaş açıklama
Motosikletini kurtarmak isterken ölüyordu
Motosikletini kurtarmak isterken ölüyordu
Türkiye’yi destekleyen sözü sonu oldu
Türkiye’yi destekleyen sözü sonu oldu
Çin'de restoranda patlama: 12 yaralı
Çin'de restoranda patlama: 12 yaralı
Azerbaycan’dan Ermenistan’a büyük şok
Azerbaycan’dan Ermenistan’a büyük şok
Özgürlük Heykeli'ne yıldırım düştü!
Özgürlük Heykeli'ne yıldırım düştü!
Daha Fazla Video Göster