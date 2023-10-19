ABD'li silah uzmanı hastane katliamını günyüzüne çıkardı: İsrail Gazze'yi ABD füzesiyle vurdu

Geçtiğimiz günlerde soykırımcı İsrail masum sivilleri hedef alarak çocuklarında bulunduğu hastanede eşi benzeri görülmemiş bir vahşete imza attı. Kanlı saldırı sonrası suçu Hamas'a yıkmaya çalışan İsrail, akla ziyan açıklamalarla kirli bir algı operasyonu başlattı. Söz konusu verilerle İsrail'in apaçık yalan söylediği ispat edilirken, İsrail'in yalanını ortaya çıkaran bir diğer kişi ABD'li silah uzmanı oldu. Söz konusu videoda, "Bu kesinlikle bir Hamas roket saldırısı gibi görünmüyor. Saldırıda kullanılan roket kesinlikle bir ABD mühimmatı" ifadelerini kullandı.