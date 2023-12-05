ABD’li senatörden Biden yönetimine tepki: 2 ayda 16 bin Filistinli öldürüldü!

Dünyanın dört bir yanından Gazze'ye destek mesajları gelirken, Netanyahu hükümetine en büyük desteği veren ABD'ye yönelik eleştiriler sürüyor. ABD'li senatör Bernıe Sanders senatoda konuştu, Biden hükümeti'nin İsrail'e ek 10 milyar dolar yardım talebine tepki gösterdi. Bernıe Sanders, "ABD bu eylemlere suç ortağı olmamalıdır." dedi.

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