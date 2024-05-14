ABD’li Senatör Graham’dan katliam çağrısı: İsrail Gazze ne yapması gerekiyorsa yapsın

ABD senatosundaki en İsrail yanlısı isimlerden biri olarak bilinen Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, kan donduran açıklamalarla gündeme gelmeye devam ediyor. Biden'ın "İsrail'e silah satışını askıya alabiliriz" sözlerini eleştiren Graham, İsrail'e katliam için “Açık çek' verilmesini istedi. “Atom Bombası” göndermelerine bir yenisini daha ekleyen ABD'li senatör, “İsrail Gazze'de ne yapması gerekiyorsa yapmalı” dedi.

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