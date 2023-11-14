14 Kasım 2023, Salı
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ABD'li senatör Chris Coons’a İsrail tepkisi: ABD silahları Gazze’de! Çocuklar bu silahlarla ölüyor
ABD merkezli internet sitesinde görev yapan Gazeteci Aaron Mate, ABD'li senatör Chris Coons'a Gazze'de ateşkes çağrısı neden yapmadığını sordu ve "ABD silahları Gazze'de! Çocuklar bu silahlarla ölüyor." dedi. Gerçeklerin suratına vurulmasına kızan ABD'li senatör Coons ise gazeteciye tehditler savurdu. İşte o anlar...