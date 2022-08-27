ABD’li sarhoş diplomatın elçiliğe geliş anı kamerada!

ABD’nin Moskova Büyükelçiliği’nde bir çalışanın sarhoş bir şekilde elçilik binasına ulaşmaya çalıştığı anlar sosyal medyayı salladı. Rusya tarafından paylaşılan görüntülerde ABD ile dalga geçilirken, “Buradaki gerçekten dayanılmaz çalışma koşulları göz önüne alındığında, ABD Dışişleri Bakanlığı’nı Rusya Büyükelçiliği çalışanlarına zam vermeye çağırıyoruz. Doğrusu bizimle savaşmak elbette yorucu bir iştir” ifadeleri kullanıldı.