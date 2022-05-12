12 Mayıs 2022, Perşembe
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ABD'den YPG/PKK'ya bir destek daha
Terör örgütü PKK'ya tırlarla mühimmat gönderen ABD, bu kez da işgal altında tuttukları bölgeler için yeni bir hamle yaptı. ABD Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşler Müsteşarı Büyükelçi Victoria Nuland, PKK'nın kontrolü altındaki bölgelerde yabancı firmaların yatırımlarını yaptırımlardan muaf tutacak bir muafiyet lisansı çıkaracaklarını duyurdu.